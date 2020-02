Tragedia a Paderno Dugnano, trovato cadavere di un uomo in macchina

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto parcheggiata in via Lungo Seveso a Paderno Dugnano nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 14 quando alcuni operai delle ditte vicine hanno allertato i carabinieri segnalando la presenza del corpo. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Sesto che hanno effettuato i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che si sia trattato di un gesto volontario.