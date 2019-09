Tragedia in montagna: escursionista milanese morto in Val Masino

Tragedia in val Masino, provincia di Sondrio, nella giornata di sabato 7 settembre. Un uomo di 56 anni di Paderno Dugnano (Milano) è stato ritrovato senza vita nella zona dei Bagni di Masino, storica località termale della zona, per la precisione nei pressi del rifugio Omio.

Fatale un malore che lo ha colpito mentre faceva un'escursione. L'allarme è scattato intorrno alle sette e mezza di mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre territoriali del soccorso alpino, il Sagf della guardia di finanza e l'elisoccorso da Bergamo.

Morto per un malore

Ma per il 56enne non c'è stato nulla da fare: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.