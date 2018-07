Incidente sul lavoro a Palazzo Reale, operaio cade mentre allestisce una mostra: morto

Sarebbe caduto mentre scendeva dalla scala. Dopo il "volo" avrebbe battuto la testa e avrebbe perso immediatamente i sensi. E a nulla, purtroppo, è valso il tentativo dei medici di salvargli la vita.

Tragico incidente sul lavoro poco prima di mezzogiorno di lunedì a Palazzo Reale, dove un operaio di sessantanove anni - un libero professionista titolare di una ditta individuale - è caduto da una scala alta circa cinque metri durante i lavori di allestimento di una esposizione.

Teatro del dramma è stata la sala al primo piano dove, dal prossimo 13 luglio, doveva tenersi la mostra dedicata ad Agostino Bonalumi

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stato trasportato in condizioni critiche al Policlinico. Al loro arrivo sul posto, medici e paramedici hanno trovato il 69enne esanime a terra e hanno cercato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco. Al pronto soccorso, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A Palazzo Reale sono intervenuti i tecnici dell'Ats e i carabinieri della compagnia Duomo per ricostruire con esattezza l'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Non è escluso che l'uomo sia inciampato o che abbia avuto un malore mentre scendeva da una scala. Quindi, sarebbe finito a terra e avrebbe battuto con violenza la testa.