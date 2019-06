Incidente col parapendio, precipita nel vuoto da 30 metri: morto sul colpo 31enne milanese

Tragedia domenica pomeriggio sull'Alpe Chiaro, nel Lecchese. Lì, un uomo di trentuno anni - un giovane nato in Toscana ma da anni residente a Milano - è morto dopo essere precipitato nel vuoto con il parapendio.

Stando a quanto appreso, il 31enne è andato in difficoltà mentre sorvolava le montagne sopra l'abitato di Vendrogno, andandosi a schiantare terribilmente al suolo da un'altezza di circa trenta metri.

Per lui, che era partito da Milano in mattinata proprio per andare a volare, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori, allertati dagli altri appassionati che hanno assistito impotenti all'incidente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso dopo essere arrivati sul posto con un elicottero.

La ricostruzione delle cause del dramma è affidata ai carabinieri, che dovranno anche accertare se alla base dello schianto ci sia stato un malfunzionamento delle attrezzature in dotazione al 31enne.