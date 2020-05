Milano, tragedia al Parco delle Cave: trovato il cadavere di un uomo, si indaga

Il corpo senza vita di un anziano è stato recuperato in un laghetto del Parco delle Cave di Milano nella mattinata di venerdì 22 maggio. Il cadavere era stato avvistato da alcuni passanti che, notato il corpo galleggiare nello specchio d'acqua, avevano allertato il 112.

Tutto è successo intorno alle 9.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In via Fratelli di Dio, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso insieme a polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri del comando provinciale di Milano. Per l'uomo purtroppo non c'era già più nulla da fare e il cadavere è stato recuperato dai pompieri. Al momento la vittima non è ancora stata identificata, si tratta di un uomo di circa settant'anni.

Le cause della morte non sono ancora chiare. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine.