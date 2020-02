Milano, dramma in via Segantini: ragazzo di 19 anni trovato impiccato a un albero nel parco

Tragedia giovedì mattina in via Segantini a Milano, dove un ragazzo di 19 anni è stato trovato impiccato a un albero nel parco. L'allarme è scattato alle 7.55, quando alcuni ragazzi si sono trovati davanti la drammatica scena e hanno immediatamente allertato il 112.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica. Per il ragazzo, però, non c'era già più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini sono affidate agli agenti della Questura di Milano. Stando ai primissimi rilievi degli investigatori, non è escluso che si tratti di un gesto volontario del 19enne.

Poco più di un'ora prima, alle 6.20, una donna di 46 anni è stata trovata morta in un parcheggio di via Foppa, in zona Solari. La vittima sarebbe precipitata dalla finestra al quinto piano del palazzo in cui viveva.