Morto Andrea Pinketts, il narratore della Milano noir. Aveva 57 anni

E' morto a Milano lo scrittore e giornalista Andrea Pinketts. Aveva 57 anni: era nato il 12 agosto del 1961. Malato di tumore da tempo, circa una settimana fa era stato ricoverato all'ospedale Niguarda, dove è deceduto giovedì 20 dicembre.

Autore di numerosissimi romanzi noir, aveva creato la figura di Lazzaro Santandrea, una sorta di suo alter ego. Faceva parte del gruppo letterario "Cannibali": Einaudi l'aveva inserito nell'antologia "Gioventù Cannibale" del 1996 con Aldo Nove, Niccolò Ammaniti e altri. Ha esordito nel 1991 con "Lazzaro, vieni fuori. E' del 1987 il ruolo di un giornalista nel film "Via Montenapoleone" di Carlo Vanzina. E' stato anche autore teatrale ("Orco Loco", interpretato da Francesco Baccini) e, nel 2006, ha partecipato in veste di giurato al reality "La pupa e il secchione". Nel 2011 e 2012 è stato inviato di "Mistero", su Italia 1.

Dall'ospedale Niguarda ha pubblicato vari video sul suo canale Youtube relativi alla sua condizione di malattia (un carcinoma alla gola). Vincitore di diversi premi letterari, nel 2006 è stato insignito della medaglia d'onore dall'Assemblea Nazionale della Francia per meriti artistici e culturali. Da giornalista ha scritto reportage per "Panorama" e "Esquire" grazie a cui ha contribuito all'arresto di alcuni camorristi, all'incriminazione della setta "Bambini di Satana" e a individuare il mostro di Foligno in Luigi Chiatti.

"Milanesissimo", Pinketts ha raccontato la sua città nella versione "noir" anche in modo dissacrante e grottesco. Celebre il suo rapporto con Le Trottoir, il locale prima in corso Garibaldi e poi in piazza XXIV Maggio di cui era frequentatore assiduo, in cui lo si poteva frequentemente trovare mentre scriveva al tavolino, immerso nella nuvola di fumo del suo immancabile sigaro.