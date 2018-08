Morto per una ferita alla testa: aperta indagine per omicidio

La sera dell'11 agosto era stato trovato per terra agonizzante, con una grave ferita alla testa, a Pioltello. Poi, a un'ora dall'arrivo all'ospedale di Cernusco, era morto. Sul suo caso il pm Piero Basilone ha aperto un'indagine per omicidio volontario a carico di ignoti. Dopo la pausa di Ferragosto verrà disposta l'autopsia del corpo dell'uomo, un 42enne italiano tossicodipendente e con precedenti penali.

I carabinieri di Cassano d'Adda, a cui sono state affidate le ricerche, al momento escludono che la lesione riportata alla testa dalla vittima sia compatibile con una caduta causata da un malore. Né sarebbe stata un'overdose a causare la morte dell'uomo, che conduceva una vita di emarginazione. Da considerare sarebbe invece l'ipotesi dell'aggressione.

In ogni caso, il reato di omicidio volontario in base al quale è stata disposta l'indagine, permette di fare ricerche nel più ampio modo possibile e quindi di vagliare varie ipotesi, tra cui quella secondo cui la caduta sarebbe stata provocata dalla spinta data da qualcuno a seguito di una lite o per sottrarre una dose di droga.