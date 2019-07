Milano, ragazzo trovato morto in piscina: il cadavere scoperto nel cuore della notte

L'allarme è scattato alle 3.18 in punto. A darlo, almeno stando alle primissime informazioni, sembra sia stata una donna, una ragazza che lo conosceva. Ma a quel punto per lui non c'era già più nulla da fare.

Un giovane di ventotto anni - un italiano del 1991 - è stato trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì nell'acqua della piscina Sant'Abbondio, la struttura comunale gestita da Milanosport che si trova al civico 12 di via Sant'Abbondio.

Sul posto, dopo una telefonata al 112, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti e gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei pompieri e poi affidato ai soccoritori, ma i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Pochi ancora i dettagli filtrati da via Fatebenefratelli, che sta indagando sulla morte del ragazzo. Quel che è certo è che a quell'ora la piscina era chiusa: quindi, con ogni probabilità, il giovane e chi era con lui hanno dovuto scavalcare per arrivare a bordo vasca. Al momento tutte le ipotesi restano aperte.

I poliziotti - presenti sul posto con le Volanti, la Squadra mobile e la Scientifica - stanno lavorando per accertare le cause del decesso. Ad ora sembra che sul corpo non siano stati trovati segni di violenza. Gli agenti hanno già parlato con la ragazza che ha telefonato al 112: lei e la vittima si conoscevano e, presumibilmente, erano insieme al momento del dramma.