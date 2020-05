Morto a Rho il cardinale Renato Corti. Aveva 84 anni, era stato vicario a Milano e vescovo a Novara

E' morto a 84 anni il cardinale Renato Corti. Era stato vicario generale dell'arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, e poi nominato vescovo di Novara, ruolo che mantenne per oltre vent'anni. Era malato da alcuni mesi.

Nato a Galbiate (ora in provincia di Lecco, prima di Como) nel 1936, studiò nei seminari di Milano e fu ordinato sacerdote nel 1959, a 23 anni, dal cardinale Montini, futuro Papa Paolo VI. Iniziò l'attività come cooperante parrocchiale a Caronno Pertusella, per poi diventare direttore spirituale al collegio arcivescovile di Gorla e poi di Saronno. Nel 1980, a 44 anni, fu nominato vicario generale dell'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Fu ordinato vescovo nel 1981.

A Novara approdò con ingresso solenne nel 1991 (la nomina era avvenuta l'anno precedente). Aveva 55 anni. Guidò la diocesi per 21 anni fino al 2011, quando si dimise per raggiunti limiti di età. Tra le iniziative novaresi, la realizzazione della "Lectio divina" per i più giovani, gli esercizi annuali per i diciottenni, le famiglie, i fidanzati.

Fu per circa dieci anni vice presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) e membro della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. Compì numerosi viaggi in America Latina e Africa per conoscere da vicino le chiese di quei continenti, dov'erano impegnati numerosi preti novaresi. Ogni anno celebrò il Natale e la Pasqua nel carcere di Novara.

Dal 24 novembre 2011, dimisosi per limiti d'età dal ruolo di vescovo di Novara, ha vissuto a Rho, nel Milanese, presso il centro di spiritualità dei Padri oblati missionari. E' stato nominato cardinale da Papa Francesco il 19 novembre 2016.

«Penso con gratitudine - scrive Papa Francesco in un telegramma di cordoglio - all'intenso ministero spirituale e pastorale da lui profuso senza risparmiarsi, anzi consumandosi per il Vangelo, dapprima nella nativa arcidiocesi di Milano, in particolare nella formazione dei seminaristi e dei sacerdoti, e come vicario generale, e poi per lunghi anni come mite e saggio pastore di codesta Chiesa novarese. Penso altresì al suo genuino amore per la missione e al ministero della predicazione che ha esercitato con grande generosità, in tutto animato dal desiderio appassionato di comunicare il Vangelo di Cristo«.