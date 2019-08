Morto improvvisamente Fabrizio Saccomanni, presidente di Unicredit ed ex ministro dell'Economia

E' morto poche ore fa Fabrizio Saccomanni, banchiere ed economista. Il decesso è avvenuto giovedì 8 agosto mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Saccomanni, 76enne, era nato a Roma nel 1942. Tra i suoi incarichi quello di ministro dell'Economia e, più recentemente, fino a oggi, presidente del consiglio d'amministrazione di Unicredit.

Saccomanni, laureatosi in economia all'Università Bocconi di Milano, dopo un corso post-laurea a Princeton (Usa) è entrato in Banca d'Italia, prima lavorando all'interno e poi come rappresentante di quell'istituzione nella Bce, nel Fondo Monetario Internazionale e in altri organismi internazionali.

Direttore generale di Banca d'Italia

Ministro dell'Economia

Nel 2006 è stato nominato direttore generale della Banca d'Italia, ruolo nel quale è stato riconfermato nel 2012. L'anno successivo ha accettato di entrare nel governo di Enrico Letta come ministro dell'Economia. Nel 2014, con il nuovo governo di Matteo Renzi, il suo posto è stato preso da Pier Carlo Padoan. Nel mese di aprile del 2018 è stato nominato presidente del consiglio d'amministrazione di Unicredit.

Il giorno prima della morte, avvenuta improvvisamente, ha partecipato regolarmente alla conferenza stampa della presentazione del rapporto semestrale di Unicredit, a Milano.