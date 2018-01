Incidente ferroviario a Santo Stefano Lodigiano: morto investito da un treno

Incidente ferroviario a Santo Stefano Lodigiano (Lodi) alle otto e quaranta di lunedì 15 gennaio: un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un convoglio. Sospesa la circolazione dei treni fra Piacenza e Cologno sulla linea da e per Milano. Carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti sul posto.

Lunedì "nerissimo" per quanto riguarda la circolazione ferroviaria: alle sette e quaranta, Reti Ferroviarie Italiane ha comunicato il rinvenimento di un cadavere lungo i binari in viale Stefini, a Milano: per permettere le operazioni conseguenti è stata sospesa la circolazione dei treni fra Porta Garibaldi e Greco Pirelli, con diverse linee coinvolte.

(in foto: tabellone orari stazione Passante Repubblica; tabellone orari stazione Piacenza)