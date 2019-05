Uomo di 33 anni sparisce nel nulla: trovato morto in un campo dopo un giorno di ricerche

Per un giorno intero è stato cercato ovunque. Poi, dopo poco più di 24 ore, la triste notizia. È stato trovato morto Giuseppe Riccio, il 33enne di Rescaldina ufficialmente dispero da mercoledì mattina.

Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato trovato verso le 11.40 di giovedì dai vigili del fuoco di Varese in un campo a Uboldo che costeggia la via per Cerro. Il cadavere - hanno fatto sapere gli stessi pompieri - è stato notato dagli specialisti aerosoccorritori del reparto volo Lombardia, che a bordo del “Drago 84” stavano perlustrano l’area.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, con un'ambulanza e un'auto medica, ma per il 33enne non c'era già più nulla da fare. La salma è recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria