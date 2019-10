Dramma a Settimo, uomo di 30 anni precipita dal tetto del supermercato: morto sul colpo

Tragedia lunedì pomeriggio a Settimo Milanese. Poco dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di trenta anni è morto precipitando dal tetto dell'edificio di via Gramsci che ospita un supermercato e alcuni negozi.

La vittima, stando alle prime informazioni apprese, sarebbe caduta nel vuoto dall'ultimo piano della struttura - da un'altezza di circa venti metri -, dove si trovano i parcheggi.

Nonostante l'intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nel supermercato sono immediatamente arrivati anche i carabinieri della compagnia di Corsico, che stanno effettuando tutti gli accertamenti. Secondo i primi rilievi, è verosimile che il 30enne si sia tolto al vita volontariamente.