Sta male dopo aver fatto il bagno: turista milanese muore in spiaggia in Sardegna

Dramma in spiaggia a Chia, in Sardegna. Lì, un uomo di sessantacinque anni - milanese ma emigrato in Australia a vivere - ha trovato la morte nel tardo pomeriggio di giovedì.

Il 65enne, che era in vacanza sull'isola insieme ai familiari, ha avuto un malore mentre usciva dall'acqua dopo un bagno e si è immediatamente accasciato a terra sotto gli occhi degli altri bagnanti. L'uomo è stato soccorso dai bagnini e poi dai medici del 118, intervenuti con un'ambulanza e un elicottero.

I dottori gli hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco, ma purtroppo per il turista milanese non c'è stato nulla da fare e alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulla spiaggia di Su Giudeu sono intervenuti anche i carabinieri, ma non ci sono dubbi che la morte sia arrivata per cause naturali.