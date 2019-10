Morto a Milano l'ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

Si è spento in serata a Milano, a 76 anni, attorniato dai propri cari, Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria. Grande appassionato di sport, era un grande tifoso milanista.

Squinzi da qualche settimana era ricoverato al San Raffaele di Milano. Nonostante fosse malato da tempo, anche se provato fisicamente, negli ultimi mesi non aveva mancato le uscite pubbliche e aveva lavorato fino all'ultimo.

Chi era e la carriera: il colosso Mapei, 2,5 miliardi di fatturato

Bergamasco, nato nel 1943, si era laureato in Chimica alla Statale di Milano nel 1969. Aveva seguito le orme del padre. Rodolfo Squinzi, infatti, fondò Mapei (Materiali Ausiliari Per Edilizia e Industria) nel 1937. La prima sede di via Cafiero, a Milano, oggi ospita il Centro di Ricerca e Sviluppo più importante del gruppo.

Le prime grandi applicazioni nell'ambito della posta delle piastrelle ceramiche hanno riguardato la posa su pannelli di calcestruzzo prefabbricato e hanno rappresentato un punto di svolta e un'accelerazione nella crescita di Mapei. Un altro importante passo avanti ha riguardato la prima fase di internazionalizzazione con le esportazioni di prodotti in paesi come Svizzera, Francia e Americhe.

Nel 1984, dopo la morte del fondatore Rodolfo, Giorgio prese le redini dell'azienda. La seconda metà degli anni '90 vede un altro passaggio storico: entrarono in azienda i figli Marco e Veronica. Il loro ingresso segnò un nuovo importante capitolo nella storia dell'azienda, che rinnovava così i suoi impegni nei settori chiave del gruppo: R&S e Internazionalizzazione. Insieme alla famiglia oggi ci sono i manager dell'azienda, impegnati in tutti i luoghi in cui è presente Mapei e accanto ad essi un team che gestisce le attività del gruppo. Nel 2018, Mapei ha fatto segnare un fatturato di 2,5 miliardi di euro, con oltre 10mila dipendenti in tutto il mondo.