Tragedia in stazione a Melzo: persona morta, travolta da un treno in corsa

Una persona è morta in stazione a Melzo dopo essere stata travolta da un treno in corsa. E' successo nel pomeriggio di domenica 29 luglio intorno alle quattro.

La tragedia: un treno regionale stava transitando nella stazione (poi chiusa per i rilievi), una persona si trovava in quel momento sui binari e non ha avuto scampo. I sanitari del 118 sono sopraggiunti rapidamente, insieme alla polizia e ai vigili del fuoco, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte.