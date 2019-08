Morto Tomaso Cavanna: da Jovanotti ai concerti in Duomo, addio al "re" degli eventi

Lutto nel mondo della musica. Lunedì, a due giorni dal suo compleanno, è morto Tomaso Cavanna, ex discografico e tra i più noti produttori di eventi musicali.

Veneziano di origine, Cavanna aveva fatto di Milano la sua città lavorativa e uno dei teatri preferiti per i suoi, tanti indimenticabili spettacoli. Dopo gli inizi in Universal e Sony, aveva deciso di fondare proprio sotto la Madonnina "Punk for business", innovativa agenzia di organizzazione di eventi che ha unito il mondo della musica con il branded enterteinament. Poi, lo scorso anno, era iniziata l'avventura con la sua nuova creatura, la Opossum Agency di via Umberto Visconti di Modrone che in questi mesi si è occupata - proprio con Cavanna alla guida - degli sponsor per il "Jova beach party" di Jovanotti.

Tomaso Cavanna, da Jovanotti ai concerti in Duomo

Quella di Cavanna - anche docente al master in media relation della Cattolica - è la storia di un innovatore, capace di inventare da zero nuovi format di festival musicali che hanno contraddistinto le estati di migliaia di giovani, come il Market Sound e il Radio City a Milano. Sua la firma anche sul primo vertical stage d’Italia e sui concerti dei Kasabian e dei Subsonica in piazza Duomo a Milano.

"La mia famiglia mi ha cresciuto con la musica sempre accesa e mi ha trasmesso questa enorme passione che ho potuto trasformare in parte integrante del mio lavoro - diceva Cavanna in un’intervista - realizzando il mio sogno di produrre eventi per spettacolarizzare i brand grazie alla contaminazione di musica, arte e cultura".

Ed era quello che stava facendo anche adesso con il tour di Jovanotti tra spiagge e montagne. L'11 luglio, in una delle sue ultime foto su Instagram, Tomaso aveva condiviso un'immagine di lui e Lorenzo abbracciati con il commento: "Grazie My friend per tutta l’energia che riesci a trasmettere a me e al mondo".

Morto Tomaso Cavanna, l'adio degli amici

Ora invece a dirgli grazie sono gli amici e i colleghi. "Domani sarebbe stato il tuo compleanno e sicuramente lo avresti passato con noi - scrivono da Opossum -. Sotto il palco ad emozionarti con la musica di Jovanotti , uno di quegli artisti che hai sempre definito un figo pazzesco. I tuoi "piccoli Opossum" come ti piaceva definirci saranno lì a portare a termine quel lavoro che tu amavi alla follia e che hai sempre fatto con orgoglio e una passione da fare invidia al mondo intero. Saremo sorridenti come hai sempre voluto e sappiamo che una parte di te sarà lì con noi a urlare "we are proud to be Opossum". Ciao Tomi".

Da brividi anche l'ultimo saluto della compagna, Edy: "Ciao Amore mio, spero tu sia adesso con quelle farfalle rosa che vedevi negli ultimi giorni. Aver passato un po’ di vita con te è stata la mia fortuna più grande. Sei il mio amore infinito e niente ora sarà più come prima. Vola amore vola".