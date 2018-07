Morì dopo il trapianto di cuore: archiviate le indagini per omicidio colposo

Il cuore trapiantato era idoneo. Questa la motivazione che ha portato il pm di Milano Francesco De Tommasi ad archiviare le indagini sui cinque medici accusati di omicidio colposo nei confronti del 61enne romano deceduto dopo che l'avevano operato. Secondo quanto emerso dalla verifica degli esami strumentali e clinici, infatti, l'organo utilizzato per l'operazione era apparso "adatto" e quindi i medici non possono essere ritenuti responsabili.

I dottori, due del San Raffaele di Milano e tre del San Camillo di Roma, avevano operato il 61enne cardiopatico utilizzando un cuore prelevato all'ospedale fondato da Don Verzè ad un 48enne milanese, ma il paziente non era sopravvissuto dopo l'operazione, morendo a Roma esattamente due giorni dopo il trapianto, nel settembre 2016. Dopo il decesso i due ospedali coinvolti avevano dichiarato che tutte le procedure del caso erano state rispettate ed eseguite correttamente, ma una perizia indicava l'organo utilizzato per l'operazione come "malato". Da qui l'indagine per omicidio colposo che aveva coinvolto i medici, ora archiviata.