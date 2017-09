Riceve un cuore malato dal San Raffaele: uomo muore due giorni dopo il trapianto

A lungo aveva atteso quella telefonata che doveva segnare un nuovo inizio per la sua vita. E, invece, due giorni dopo essere uscito dalla sala operatoria la sua vita si è interrotta per sempre.

Un uomo di sessanta anni, cardiopatico, è morto dopo il trapianto di un cuore - con ogni probabilità malato - arrivato dall’ospedale San Raffaele di Milano e impiantato al San Camillo di Roma.

Uomo muore dopo il trapianto di un cuore malato

La magistratura ha già aperto un’inchiesta - al momento contro ignoti affidata alla procura di Milano - per fare chiarezza su tutti gli aspetti che hanno portato alla tragedia.

La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin - ai microfoni della trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital - ha annunciato "immediate procedure di controllo e verifica. Si tratta di una notizia gravissima, singolare per un sistema come quello italiano".

"Con il Centro nazionale trapianti - ha precisato la ministra - abbiamo procedure di massima sicurezza fra le migliori al mondo. Mi sembra uno di quegli errori tragici, ma anche inaccettabili. Vedremo se ci sono state delle falle e agiremo di conseguenza".

Morto dopo trapianto: cuore arrivato dal San Raffaele

Il paziente dal quale è stato espiantato l’organo, stando ai primi accertamenti, è un cinquantenne morto dopo un malore in una piscina della città meneghina.

I medici, nonostante l’arresto cardiaco, erano riusciti a far ripartire il battito, ma non avevano potuto far nulla per salvare la vita all’uomo, che in vita aveva dato il consenso per la donazione degli organi. A quel punto, il cuore era stato trasportato in elicottero a Roma ed era stato trapiantato al sessantenne.

Due giorni dopo, il dramma.