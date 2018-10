Tragedia a Cassina de' Pecchi: 81enne morto schiacciato da un trattore guidato dal figlio

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre a Cassina de' Pecchi, in via 25 Aprile, presso una cascina della frazione di Sant'Agata.

Un uomo di 81 anni è deceduto in seguito ad un terribile incidente, schiacciato da un trattore in movimento intorno alle tre e venti. A guidare il trattore era in quel momento il figlio 49enne. Dalle prime informazioni riferite dai carabinieri (intervenuti sul posto i militari della compagnia di Cassano d'Adda), si sarebbe trattato di un terribile incidente. Il figlio, infatti, non si sarebbe accorto della presenza dell'anziano genitore davanti al trattore.

Il 49enne è stato accompagnato in caserma per vagliare con precisione la sua versione, ma al momento non sembrano esserci dubbi sulla dinamica. Sul posto anche i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica allertate in codice rosso, ma per la vittima non c'era più nulla da fare.