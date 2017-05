Milano, investito da un treno: morto un 37enne

Dramma giovedì pomeriggio nella stazione di Milano Domodossola, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno.

La vittima è stata travolta verso le 13.30 dal Trenord 345 partito alle 13.27 da Milano Cadorna e diretto all’aeroporto di Malpensa.

Sul posto, per provare a salvare la vita all'uomo, sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentasettenne.

La tragedia, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. Disagi e ritardi di circa mezz’ora vengono segnalati sulle linee Como-Saronno-Milano, Laveno-Varese-Saronno-Milano, Novara-Saronno-Milano, Malpensa-Milano Centrale, Malpensa-Milano Cadorna, Saronno-Milano-Lodi.

Nella stazione di Milano Domodossola sono presenti gli agenti della Polfer, ora al lavoro per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Meno di un'ora dopo un altro dramma si è consumato nella stazione della M2 Famagosta, dove una persona è stata investita da un treno della linea verde.