Paderno Dugnano, attraversa i binari con le cuffie alle orecchie: travolto e ucciso dal treno

Avrebbe attraversato i binari nonostante la sbarra del passaggio a livello fosse abbassata. Era sulla bici e con le cuffie alle orecchie, per questo motivo non avrebbe sentito il treno arrivare e per il macchinista non c'è stata possibilità di fermare il convoglio. E' morto così, senza via di scampo, un uomo senegalese di 47 anni: travolto sulla linea Milano-Asso dal Trenord numero 736.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 di giovedì, all'altezza di via Roma, a Paderno Dugnano. La vittima, secondo quanto trapelato, era residente a Cesano Maderno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, insieme ai medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica della Croce Rossa italiana di Paderno Dugnano. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia ferroviaria.

Treno investe un uomo a Paderno: foto

Foto Sergio Mauro, Facebook

A Bollate Centro, sempre nel Milanese, durante la notte un uomo di 67 anni era stato travolto e ucciso da un treno. Le forze dell'ordine hanno fatto i rilievi a lungo per cercare di comprendere meglio la dinamica dell'incidente.

Uomo ucciso da un treno: treni sospesi

La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra Cormano - Cusano Milanino e Palazzolo Milanese. Disagi sulle direttrici, Milano Rogoredo - Milano Bovisa, Asso - Seveso - Milano e Mariano Camnago - Seveso - Milano. "Si avvisano i signori viaggiatori - ha detto Trenord - che causa investimento di una persona nei pressi della stazione di Paderno Dugnano, la circolazione dei treni della direttrice ferroviaria è momentaneamente sospesa tra Cormano - Cusano Milanino e Palazzolo Milanese; previste limitazioni di percorso e possibili cancellazioni".