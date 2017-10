Tragedia a Rescaldina: morta persona investita da un treno

Tragedia sui binari a Rescaldina, nel Legnanese. Un treno ha investito una persona, che in seguito all'impatto è deceduta.

E' successo intorno alle nove di mattina di lunedì 2 ottobre. Sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell'ordine sono al lavoro sia per identificare il cadavere sia per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un fatale incidente.

La circolazione dei treni ha subìto sensibili ritardi. Secondo quanto rende noto Trenord, si viaggia a binario unico tra Rescaldina e Castellanza.