Milano, treno travolge e uccide una persona nei pressi della stazione di Rogoredo

Una persona è morta travolta da un treno lungo i binari che costeggiano via Giovanni Battista Cassinis, nei pressi della stazione di Rogoredo a Milano.

L'incidente è avvenuto dieci minuti prima delle 21 di martedì. A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica, ma il cui personale non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona.

Stando alle primissime informazioni non sono note le generalità della vittima. Restano da capire, chiaramente, anche le circostanze dell'incidente o, eventualmente, del gesto estremo.

Quel tratto di ferrovia è noto anche per essere spesso attraversato da persone con problemi di tossicodipendenza che dopo aver acquistato la droga nell'adiacente boschetto, poi trovano rifugio nei pressi della stazione.

Disagi sulla circolazione dei treni

Sul posto, oltre al 118, ci sono gli agenti della polfer e il personale dei vigili del fuoco. Disagi anche per la circolazione dei treni.