Milano, dramma sui binari a Rogoredo: uomo travolto e ucciso dal treno Intercity in corsa

Tragedia domenica sera a Milano, dove un uomo - la cui identità non è ancora nota - è morto dopo essere stato investito da un treno tra le stazioni di Rogoredo e San Donato.

Il dramma si è consumato poco prima delle 22, all'altezza del chilometro 10. Lì, stando a quanto finora accertato dalla Polfer, un Intercity notte diretto a Lecce che viaggiava a una velocità di circa 90 chilometri orari ha colpito la vittima con il lato sinistro del convoglio.

Il macchinista ha sentito un tonfo e ha arrestato il mezzo in circa 500 metri, per poi dare l'allarme e verificare cosa fosse accaduto. Nonostante l'intervento di polizia, vigili del fuoco e medici del 118 per la persona investita non c'è stato nulla da fare.

Al momento l'uomo non è ancora stato identificato: sul posto non sono stati trovati documenti e il cadavere era reso irriconoscibile dalla violenza dell'impatto. Gli agenti stanno anche cercando di verificare cosa ci facesse sui binari: se fosse lì per un gesto estremo o per altre ragioni.