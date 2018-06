Milano, dramma in stazione a Rogoredo: persona travolta e uccisa da un treno

Dramma lunedì mattina a Rogoredo, dove una persona - la cui identità non è ancora nota - è stata travolta e uccisa da un treno dell'alta velocità di passaggio in stazione. Teatro della tragedia, avvenuta alle 8.33, è stato il binario 8.

Sul posto, allertati dai testimoni, sono intervenuti vigili del fuoco, soccorritori del 118 e agenti della Polfer, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento non è ancora stato possibile identificare la persona a causa delle ferite riportate. Stando alle primissime informazioni, non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario.

"La circolazione ferroviaria - ha informato ferrovie dello Stato - è rallentata nel Nodo di Milano per l’investimento di una persona a Milano Rogoredo. Ritardi fino a 40 minuti per i treni in viaggio".

Soltanto domenica notte una seconda tragedia simile era avvenuta a Melegnano. Lì a perdere la vita era stata una ragazza di ventotto anni, morta sotto il Regionale diretto a Piacenza.