Vanzago, uomo investito dal treno in stazione: morto sul colpo, circolazione ferroviaria ferma

Dramma martedì mattina nella stazione di Vanzago Pogliano, nel Milanese.

Poco prima delle 11.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo - la cui identità non è ancora nota - è stato investito da un treno poco lontano dalla stazione. La vittima, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118 - arrivati sul posto con un’ambulanza e un elicottero - è morta praticamente sul colpo.

In stazione sono presenti anche gli agenti della Polfer di Rho, ora al lavoro per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Proprio per permettere i rilievi del caso, al momento la circolazione Trenord è ferma sulle linee Domodossola-Gallarate-Milano, Porta Ceresio-Milano e Treviglio-Milano-Varese, con inevitabili disagi.

Le stesse linee subivano ritardi e cancellazioni già dalla mattina a causa di un incidente avvenuto a Gazzada, dove un camion rimasto fermo sui binari al passaggio a livello è stato colpito da un treno in transito.