Milano, uomo di 30 anni precipita dalle scale della Triennale: morto, sul posto la Scientifica

Dramma mercoledì pomeriggio alla Triennale di Milano. Poco dopo le 16, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di trenta anni è precipitato da una scala ed è morto.

L'allarme, stando a quanto riferito dai soccorritori, è scattato alle 16.02 in punto, quando due uomini hanno sentito un tonfo, e sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118.

I sanitari hanno trovato il 30enne in arresto cardiocircolatorio e lo hanno caricato in ambulanza verso il Fatebenefratelli con le manovre rianimatorie in corso. Una volta in ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A indagare sulla morte dell'uomo è la polizia. Secondo i primi accertamenti della Questura, il 30enne - che potrebbe essere un clochard - è caduto da una scala esterna, probabilmente una scala di emergenza, e si è schiantato con violenza al suolo. In viale Alemagna sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica per tutti i rilievi del caso.