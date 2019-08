Morto Umberto Quintavalle, presidente dell'Hockey club Milano, fondò agenzia Quanta

È morto all'improvviso Umberto Quintavalle, imprenditore che fondò le agenzie per il lavoro interinale Quanta e fu presidente dell'Hockey club Milano. Appassionato di sport, è deceduto mercoledì 14 agosto dopo un malore, all'età di 73 anni. Il mondo sportivo e quello imprenditoriale hanno espresso il proprio cordoglio attraverso diversi messaggi comparsi sui social.

Un imprenditore appassionato di sport

Milanese di nascita, Quintavalle si laurea all'Università Bocconi e matura un'ampia esperienza all'estero prima di fondare insieme a Umberto Signorini quella che sarebbe diventata l'agenzia per il lavoro Quanta, alla fine degli anni '90. Nello stesso periodo l'imprenditore compra lo sport village, trasformandolo nel primo Quanta Club, e acquista l'Hockey club Milano, poi ribattezzato Milano Quanta, team che gioca in serie A1 di Hockey Inline. Per i suoi meriti, nel 2014 Quintavalle viene insignito dell'Ambrogino d'oro.

I messaggi di cordoglio

Molti nel mondo sportivo hanno ricordato l'imprenditore commentando con dispiacere la sua scomparsa. "Tutto l'hockey italiano si stringe nell'inviare le più sentite condoglianze alla famiglia e agli affetti del dott. Quintavalle", si legge sulla pagina Facebook di Hockeyinlineitalia. "La FISR esprime il proprio cordoglio per la perdita di una figura di riferimento nel mondo degli sport rotellistici e invia le più sentite condoglianze alla famiglia e al Milano Quanta", annota FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici sul proprio profilo. "Diavoli Sesto Hockey si uniscono al cordoglio per la perdita del Presidente del Milano Quanta Umberto Quintavalle", si legge sui social della squadra milanese.