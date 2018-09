Precipita in un dirupo: 34enne muore in Val Loana

Tragedia in Val Loana, una valle attigua alla Valle Vigezzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. Nel pomeriggio di sabato 1 settembre un escursionista di 34 anni, originario della provincia di Varese, è morto dopo essere precipitato in un dirupo. L'incidente è avvenuto intorno alle tre e mezza.

Il giovane faceva parte di un gruppo di quattro amici che stavano scendendo dall'Alpe Cortino, un luogo molto noto e frequentato nella zona. Due dei quattro, ad un certo punto, durante la discesa hanno lasciato il sentiero per inoltrarsi nel bosco. Ma uno dei due è caduto nel dirupo, riportando numerose e gravi ferite.

Sul posto si è precipitato il soccorso sanitario in elicottero, ma le ferite erano troppo serie e il 34enne non è sopravvissuto. Dopo l'autorizzazione del magistrato, verso le sei del pomeriggio gli operatori del gruppo speleo-alpino-fluviale, il soccorso alpino della guardia di finanza e i tecnici del Cnsas hanno collaborato al recupero del corpo per mezzo dell'elicottero arrivato da Malpensa.