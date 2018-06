Dramma a Milano, uomo di 33 anni precipita dal balcone di casa sua al quinto piano: morto

Il tremendo volo nel vuoto non gli ha lasciato nessuno scampo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Dramma martedì pomeriggio a Milano, dove un uomo di trentatré anni, italiano, è morto dopo essere precipitato dal balcone di casa sua. Teatro della tragedia, avvenuta alle 17.30, è stato un appartamento al quinto piano di un condominio di via Mussi, in zona Corso Sempione.

A dare l'allarme è stato un passante che ha visto la vittima precipitare nel vuoto per poi cadere al centro della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 33enne.

Stando ai primissimi accertamenti della polizia, che ha ascoltato a lungo il testimone oculare e ha passato a setaccio l'abitazione dell'uomo, dietro la tragedia potrebbe esserci un gesto volontario.