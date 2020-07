Omicidio a Milano, trovata morta in casa con almeno venti coltellate

L'allarme è scattato alle 16.45 per una fuga di gas, con ogni probabilità segnalata dai residenti di zona. Ma quando carabinieri e pompieri sono arrivati alla finestra al secondo piano hanno visto che a terra c'era un corpo ormai privo di vita.

"Giallo" al civico 10 di via Plana, a poca distanza da corso Sempione, dove nel pomeriggio di lunedì è stato scoperto un cadavere di una transessuale di origine brasiliana, di 48 anni all'interno di una piccola abitazione al secondo piano. A lanciare l'allarme per una fuga di gas - ed effettivamente i pompieri hanno trovato il gas aperto - i condomini.

A ritrovare il corpo senza vita della vittima i vigili del fuoco, che dopo essere entrati da una finestra in camera da letto si sono trovati davanti una cruenta scena del crimine. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri, il medico legale e il pm di turno.

Aggiornamento

Sul cadavere - ritrovato a pancia ingiù e seminudo - sono state rinvenute numerose coltellate, sia davanti che dietro. L'appartamento non parrebbe essere stato messo a soqquadro.

In base a quanto trapelato una delle proiezioni investigative è che l'omicidio possa essere avvenuto al culmine di una lite con un cliente: la vittima lavorava come prostituta. Dai primi esami si riscontra che la morte per la vittima è sopraggiunta quasi certamente nel corso delle ultime ore, non più tardi della notte tra domenica e lunedì. L'arma del delitto non è stata ritrovata.

La trans era conosciuta dai suoi vicini e non aveva mai avuto alcun problema in passato, né nell'abitazione, intestata a lei, sono mai intervenuti i carabinieri per sedare liti o per problemi di altro genere.