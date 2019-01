Vitellino trovato morto in un canale, rimosso tra le polemiche

Un vitello morto è stato notato da un passante nel canale scolmatore di Settimo Milanese venerdì 4 gennaio nel pomeriggio ed è stato poi recuperato sabato. L'uomo ha segnalato l'avvistamento alla polizia locale, che a sua volta ha avvisato l'Aipo, Azienda interregionale del Po, e il veterinario dell'Ats.

Nello stesso pomeriggio di venerdì il primo sopralluogo, necessario da parte del veterinario per l'esclusione di problematiche di tipo igienico-sanitarie. Poi un'azienda specializzata, sabato mattina, si è messa in moto per rimuovere il vitello morto. Sul posto anche la polizia locale di Settimo e i vigili del fuoco.

L'intervento era stato inizialmente programmato per lunedì 7 gennaio, ma la notizia del rinvenimento si è diffusa sui social network e ha generato un certo allarme nella popolazione, soprattutto sulla pagina Facebook del Comune di Settimo Milanese. Così si è deciso di anticipare la rimozione. Non è invece ancora chiaro come il vitello sia finito nel canale né da dove provenisse. In ogni caso è stata sporta denuncia contro ignoti.