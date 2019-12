Milano, uomo trovato morto sul marciapiedi: sul posto la scientifica

Lo ha trovato riverso sul marciapiedi, senza segni di vita, un passante, verso le sette e mezza di mercoledì mattina. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 sul posto, in piazzale Zavattari quasi all'angolo con via Mosé Bianchi, ma l'uomo era già morto da qualche ora.

Come da prassi si è recata sul posto anche la polizia, con una squadra della scientifica e alcune volanti. Gli agenti hanno delimitato l'area del marciapiedi in cui si trovava il cadavere, poi portato via, e hanno effettuato i rilievi. Da quello che è emerso finora, si sarebbe trattato di un decesso per cause naturali.

Il corpo non presentava segni di violenza e la polizia tende ad escludere il movente della rapina poiché l'uomo, un cittadino greco di 48 anni, aveva con sé documenti, portafogli e orologio. Risulta avere una casa nella zona di Quarto Oggiaro, per cui al momento si esclude che si trattasse di un clochard. Le indagini, comunque, proseguono.