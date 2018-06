Milano, il Tar dà ragione al Municipio 4: la moschea abusiva nel sottoscala va chiusa

"Non c’è due senza tre". Paolo Bassi, presidente leghista del Municipio 4 di Milano, ha annunciato così, con queste parole di gioia, la sentenza del Tar che ha dichiarato illegittima - ancora una volta - la moschea abusiva che sorge nel sottoscala del condominio all'angolo tra via Faa di Bruno e via Cosenza.

"Dopo che per due volte gli uffici tecnici del Comune hanno riconosciuto che la moschea è abusiva e deve essere smantellata, adesso arriva anche la sentenza del Tar - al quale erano ricorsi gli islamici nel tentativo di bloccare l’azione dell’Amministrazione - a mettere la parola fine a questo illecito", ha spiegato l'esponente del Carroccio. "E’ l’ennesima vittoria dei cittadini e del nostro Municipio che, insieme, non hanno mai abbassato la testa di fronte alla prepotenza e - ha aggiunto - non si sono mai persi d’animo nel chiedere giustizia e rispetto delle regole”.

Da anni, infatti, i residenti chiedevano che la moschea abusiva venisse sgomberata, anche per i pericolosi corsi dagli stessi fedeli riuniti in preghiera.

"Il tribunale amministrativo regionale in seguito ad impugnativa svolta da parte dell'associazione Sri Lanka Islamica Welfare Centre Milano – ha spiegato l’avvocato Serenella Lattanzio, rappresentante legale dei residenti dello stabile - ha ritenuto legittimo non sospendere l'ordine di ripristino della destinazione d'uso laboratorio dell'immobile in ragione dell'impatto urbanistico dell'attività ivi svolta e dei possibili pericoli per la sicurezza ed incolumità personale anche dei soggetti che risiedono in loco o che comunque frequentano il Centro. Finalmente – ha aggiunto il legale - viene dato giusto rilievo alla voce dei residenti che in tutti i modi legittimi consentiti dalla legge hanno sottolineato l'illegittimità della situazione".

“Nel 2016 – ha ricordato Bassi – l’allora consiglio di zona a guida centrosinistra aveva bocciato una mozione della Lega che chiedeva il ripristino della legalità sostenendo che non ci fosse alcuna moschea abusiva. Negli anni a seguire, dopo la vittoria del centrodestra al Municipio 4 alle ultime elezioni amministrative, questo abuso è stato certificato da più atti tecnici del Comune". Ora è arrivata anche la decisione del Tar.