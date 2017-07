Il record del biker milanese: in moto sull'acqua del Lago di Como

A sessanta all'ora in moto da cross. Di strano c'è che il percorso è stato compiuto da una sponda all'altra del Lago di Como. Sull'acqua. E' in questo modo che il biker 38enne Luca Colombo, milanese trapiantato a Gravedona, è finito nel Guinness dei Primati domenica 30 luglio.

La sua Suzuki Valenti Rmz 450 (modificata con due pattini nautici e una ruota a sedici pale arrivata direttamente dagli Stati Uniti) ha percorso oltre cinque chilometri in acqua, da Gravedona a Colico. Nessun intoppo lungo il percorso. Naturalmente Colombo è stato seguito "a vista" da alcuni motoscafi e lui stesso ha indossato un braccialetto con un cuscino autogonfiante.

L'accorgimento essenziale è stato quello di tenere aperta al massimo, dall'inizio alla fine, la manopola del gas. Ed una centralina elettronica montata sulla moto avrebbe garantito, in caso di eventuale perdita di potenza, la tenuta del mezzo.

Dopo gli ultimi test nella giornata di sabato, domenica alle 9 di mattina il via. E - in pochi minuti - l'arrivo dall'altra parte del lago. E' la prima volta che accade sull'acqua dolce, come lo stesso Colombo ha riferito, mentre altri avevano provato su acque salate. Colombo avrebbe dovuto provarci il 25 giugno ma il meteo era avverso e le condizioni dell'acqua non ottimali. Così il biker aveva preferito rimandare il tentativo.