Darsena, concerti ed eventi: "daspo" per gli abusivi. I divieti del 2017

I grandi eventi dell'estate 2017 sono tutti confermati, ma il Comune di Milano è pronto a emanare dure ordinanze sul fronte della sicurezza laddove si concentrano molte persone (quindi anche per la movida in Darsena e sui Navigli) e soprattutto a farle rispettare con estremo rigore.

Non è solo l'eco di Torino, dove in piazza San Carlo sono rimaste ferite 1.500 persone per un "fuggi fuggi" generale dettato dal panico per un paventato attacco terroristico, durante la finale di Champion's League, ma anche, evidentemente, i reali attentati di Manchester e Londra a far temere per qualunque situazione richiami la folla.

Per piazza del Duomo, a partire dal concerto della Filarmonica della Scala previsto per domenica 11 giugno, è pronto lo stesso provvedimento già adottato per la notte di Capodanno: niente bottiglie di vetro e divieto di vendere alcolici dalle tre del pomeriggio alle tre del mattino. A Capodanno ha funzionato. Naturalmente questo è quanto compete al Comune. Le misure specifiche su sicurezza e antiterrorismo sono invece in capo alle forze dell'ordine.

E i prefetti di tutta Italia sono in allerta: il ministro dell'interno Marco Minniti ha chiesto - in vista proprio dell'estate - che vengano convocate riunioni straordinarie e urgenti dei comitati locali per l'ordine pubblico e la sicurezza, proprio per esaminare i calendari e, eventualmente, annullare gli eventi che non prevedono adeguate vie di fuga per gli spettatori. Su questo punto il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha però chiarito che, al momento, nel capoluogo meneghini non c'è nessun evento o concerto a rischio annullamento.

A San Siro si inizia ancora prima, col concerto di venerdì 9 giugno di Davide Van De Sfroos. L'idea è quella di riproporre l'ordinanza della finale di Champion's League del 2016, con divieto di vendita e possesso di alcolici e bottiglie di vetro nel quartiere dello stadio.

In Darsena la lotta sarà rivolta soprattutto ai venditori abusivi: in base al recente decreto del ministro Minniti, fino alla fine di settembre gli ambulanti non in regola verranno identificati e verrà loro sequestrata la merce. E, alla terza volta, l'obbligo di non avvicinarsi alla Darsena per almeno sei mesi, una sorta di "Daspo". Infine, se nemmeno questo bastasse, scatterà l'arresto.

Niente vetro anche in Darsena, infine, ma non ci sarà il divieto di vendita di alcol salvo che in determinate serate specifiche, non ancora stabilite.