Ambulanza di Genova multata a Milano, risponde Palazzo Marino: «Si può annullare»

L'ambulanza veniva da Genova. E doveva trasportare fino al Niguarda un paziente grave, in codice giallo. Ha affrontato un trapianto nel nosocomio milanese. Il mezzo di soccorso viaggiava a sirene spiegate e ha imboccato, intorno alle 13.30, la corsia preferenziale di viale Gadio, in zona Castello. Era circa metà novembre. A gennaio è arrivata la multa presso la sede dell'ambulanza.

I dirigenti della Croce Bianca si sono attivati inviando una email al Comune di Milano, ma sono rimasti sconcertati dalla risposta: per non prendere la multa si sarebbe dovuto registrare, prima, la targa del mezzo di soccorso. Una risposta che proprio non s'aspettavano, tanto da dichiararsi pronti a fare ricorso al Giudice di Pace.

La procedura di autotutela

Ma, interpellati da MilanoToday, gli uffici della polizia locale prospettano un'altra soluzione, molto più rapida ed efficace: la procedura di autotutela. Che di solito, per i mezzi del 118, viene accettata senza problemi.

Anche se non è stata fatta la registrazione della targa, alla Croce Bianca basterà quindi fare istanza online al Comune e specificare qual era la situazione contingente, ovvero la grave ed urgente necessità, di fronte alla quale la condizione della registrazione della targa passerà in secondo piano. E la multa verrà annullata.