Novate, maxi multa da 4mila euro ad un B&B

Da un anno affittava le proprie camere ai clienti, ma - tecnicamente - per il comune non aveva ancora iniziato a lavorare.

I carabinieri della compagnia di Rho hanno sanzionato il proprietario di un bed and breakfast di via Bovisasca a Novata Milanese per una grave violazione amministrativa.

I militari, nel corso degli accertamenti, hanno infatti scoperto che il titolare della la struttura - attiva dal 2016 e ben pubblicizzata anche sui maggiori motori di ricerca on line del settore - non aveva mai presentato la “segnalazione certificata di inizio attività al comune”.

A quel punto, i carabinieri non hanno potuto far altro che multare l’uomo con una sanzione da quattromila euro.