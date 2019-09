In moto a 109 Km/h, con il limite a 50: maxi multa per i due milanesi 'pirati' in Svizzera

Gita salata, salatissima, per due turisti milanesi che hanno deciso di passare la domenica in Svizzera. I due - cinquantanove e cinquantatré anni - sono infatti stati denunciati per "pirateria stradale" dal ministero pubblico e dalla polizia cantonale del Canton Ticino dopo essere stati sorpresi a sfrecciare a 109 chilometri orari sulle strade di Riva San Vitale.

I due sono stati fermati sulla strada che porta a Brusino, dove vige il limite di 50 chilometri orari, quindi oltre due volte meno della velocità a cui viaggiava la coppia.

Oltre alla denuncia, per i motociclisti meneghini sono scattate anche una serie di multe per - spiega la polizia - "alcune migliaia di franchi". In più è stato loro intimato il divieto di circolazione in Svizzera.