Multe a Milano, un milione e mezzo in sei mesi. "Vincono" i divieti di sosta

Un milione e mezzo di multe nei primi sei mesi del 2017, di cui 329 mila emesse dagli ausiliari della sosta. E' questo il bilancio della polizia locale di Milano, più o meno in linea con il dato complessivo del 2016 (tre milioni e trecentomila multe).

I divieti di sosta rappresentano, con 514 mila multe, il 32,9% del totale, con un aumento dell'1% sull'anno precedente. Al secondo posto, con quasi 339 mila multe (21,6%), l'ingresso in Area C senza pagamento. Questa voce è aumentata di 6,6 punti percentuali rispetto a tutto il 2016. Scendono al 4% le sanzioni per il superamento della velocità massima consentita (204 mila multe).

Multe per divieto di sosta a Milano in dettaglio

Prendendo in considerazione le multe per divieto di sosta, si può notare che quelle per il mancato pagamento della sosta su strisce blu sono state 125 mila; 107 mila quelle per sosta su strisce gialle (residenti) senza averne diritto e 99 mila quelle per sosta vietata generica.

71.800 le multe per le soste più "odiose", di cui 51.500 sui marciapiedi, quasi 13 mila in seconda fina, 4.400 su passo carraio, quasi 3 mila negli spazi riservati agli invalidi. Da notare che gli spazi in questo senso sono in totale 4.661, quindi (in media) quasi due su tre, negli ultimi sei mesi, sono stati oggetto di sosta irregolare, occupati da chi non ne aveva diritto.

«Sulle soste odiose riceviamo molte segnalazioni ogni giorno. Su queste soste vietate la polizia locale interviene prontamente, a meno di emergenze particolari, perché le riteniamo segno d'inciviltà e mancanza di rispetto», ha commentato Carmela Rozza, assessore alla polizia locale del Comune di Milano.