Aeroporto di Linate: decine di migliaia di multe illegali?

Milano, piazza Linate. E' la formula che si trova in alcuni verbali per divieto di sosta elevati presso l'aeroporto di Linate. Una località che, detta così, è inesistente. Stesso problema per le contravvenzioni derivate dal passaggio sotto le telecamere delle corsie riservate, installate a settembre 2015. Secondo il calcolo di un ex comandante della polizia locale di Segrate, si parla di decine di migliaia di verbali illegali.

Il giudice di pace ne ha appena annullate ventinove, riferisce il Corriere, proprio per l'errore sul luogo. Il comune di Milano finisce infatti al termine di viale Forlanini. Poi è "terreno" di Segrate. E con ogni evidenza sulla multa va scritto il luogo preciso. Altrimenti la multa si può annullare. Passi per qualche imprecisione dovuta alla fretta, ad esempio il numero civico sbagliato. Ma addirittura sbagliare il comune non è possibile.

Ma perché è stato scritto "Milano"? Da quel che si capisce, perché ad elevare le contravvenzioni è stata la polizia locale di Milano. Le telecamere sono però pienamente nel territorio di Segrate. Dunque un altro punto da chiarire è con quale diritto Palazzo Marino abbia elevato multe su un territorio non suo. A tal proposito, nel 2012 i comuni di Segrate, Milano e Peschiera Borromeo (che possiede una "fetta" di parcheggio) si accordarono per elevare sanzioni insieme, e poi la singola multa sarebbe stata incassata dal comune di pertinenza dell'agente di polizia locale che aveva sanzionato. Ma questo accordo, dopo un anno, non è stato rinnovato.

Esiste invece, e risale al 2013, un documento del direttore di Linate su cui è scritto che le tre polizie locali hanno mansioni "a seconda delle rispettive disponibilità di organico", il che farebbe pensare al via libera. Certo è difficile immaginare che il diritto di una polizia locale ad agire in un territorio non suo possa essere dato da un documento che non proviene da un ente pubblico territoriale.