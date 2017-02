Milano è la città d’Italia in cui si fanno più multe: 157 milioni di euro di sanzioni in un anno

Quante multe si fanno a Milano? Quanto ci guadagna il Comune? Milano è di gran lunga, per distacco, la capitale italiana delle multe. Anche nel 2016, infatti, dopo aver già conquistato il primato l’anno precedente, il capoluogo meneghino si è confermato come la città in cui vengono “staccate” più contravvenzioni.

Il comune di Milano, stando ai dati elaborati da Quattroruote, nel solo 2016 ha guadagnato 157 milioni di euro dalle sanzioni amministrative. Un dato, questo, in calo rispetto al 2015 - 21,6% in meno -, ma che comunque piazza i milanesi al primo posto in Italia in fatto di multe.

Il secondo gradino del podio, con “soli” 47,1 milioni, va a Torino, che precede Firenze - terza - e i suoi 34,6 milioni di euro. “Malissimo” Roma, quinta in classifica, che perde il 78% degli incassi rispetto all’anno precedente, con il comune che deve “accontentarsi” di 31,4 milioni di euro.

Milano, invece, fa incetta di record e primeggia anche nella top ten pro capite. Prendendo a riferimento la popolazione residente nelle rispettive città l’1 gennaio 2016 - scrive Quattroruote - i milanesi hanno versato nelle casse di Palazzo Marino quasi 117 euro a testa.

