Cerca di prendere vestiti da cassonetto: bambino di 10 anni muore schiacciato

Tragedia nelle scorse ore a Boltiere, nella Bassa bergamasca, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato nell'ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati.

Non si tratta purtroppo del primo incidente di questo tipo: anche a Milano episodi simili sono avvenuti più volte. Il meccanismo, infatti, permette di inserire i vestiti ma non di estrarli: c'è una specie di cestello rotante. Il giovanissimo è rimasto schiacciato.

Il bimbo era da solo e ad accorgersi dell'incidente è stata una donna di passaggio e che ha dato l'allarme. Il piccolo è morto in serata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'era stato trasferito in ambulanza in condizioni purtroppo disperate dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal cassonetto, che è stato smontato. Nonostante il prodigarsi dei medici, le ferite da schiacciamento erano troppo gravi. Probabilmente sarà disposta l'autopsia.