Milano, donna muore dissanguata durante un intervento all'Humanitas: medici a processo

L'udienza preliminare si aprirà il 10 dicembre 2019: tre ginecologi dell'Humanitas sono indagati a Milano dopo la morte per dissanguamento di una loro paziente di 40 anni.

Per l'accusa, i medici non le hanno subito asportato l'utero che le avevano per errore perforato durante il raschiamento di routine dopo la morte del bimbo. Le hanno fatto trasfusioni di sangue ma non l'immediata isterectomia, come previsto in tali casi e e che le avrebbe salvato la vita.

A chiedere il rinvio a giudizio dei tre ginecologi è stato il pm Mauro Clerici, titolare dell'inchiesta nata dalla denuncia del compagno della signora morta il 12 aprile del 2018.

Chi era la donna morta dissanguata all'Humanitas

La gravidanza della 40enne, già madre di una bambina di 4 anni, si era complicata alla nona settimana. Tanto da finire con un aborto precoce e spontaneo. Dopo qualche giorno, su consiglio della sua ginecologa, la donna era andata all'Humanitas per il raschiamento. Un intervento che non desta preoccupazioni ma che si fa con anestesia generale. L'unico rischio - caso rarissimo - era la perforazione dell'utero e così è avvenuto, purtroppo.

I tre medici, dopo aver perforato l'organo della donna, non sarebbero stati in grado di gestire nell'emergenza. L'utero andava asportato in meno di trenta minuti ma loro avrebbero proceduto con delle trasfusioni di sacche. Quando finalmente hanno deciso di procedere con la isterectomia, cioè la rimozione dell'utero con la tecnica della laparotomia, era troppo tardi.

La nota dell'Humanitas sulla donna morta dissanguata

"La paziente - spiega l'Humanitas in una nota - è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di natura ginecologica. Durante l'intervento si è manifestata una seria complicanza cui è seguita un'improvvisa e inarrestabile emorragia. A nulla sono valsi tutti gli interventi messi in atto dall'équipe chirurgica e il coinvolgimento di tutte le risorse professionali e tecnologiche di Humanitas. L'ospedale esprime il proprio forte e sincero rammarico per quanto accaduto, nonostante tutti gli sforzi profusi".