Muore Miriam Dubini: la scrittrice per bambini si spegne a soli 41 anni

La scrittrice di libri per bambini Miriam Dubini si è spenta in ospedale per le conseguenze dell'incidente stradale di cui era stata vittima a metà luglio. Ad annunciarlo, ricordandola con affetto, è la casa editrice Sergio Bonelli, con cui l'autrice aveva collaborato anche di recente.

Nata a Milano nel '77, Miriam Dubini si era laureata in semiotica, sempre in questa città, con una tesi sulla narrazione delle fiabe. Poi si era specializzata nella letteratura per i più giovani e aveva pubblicato romanzi con diverse case editrici, come Il Battello a Vapore, Mondadori, Ares e Rizzoli.

La giovane autrice aveva anche scritto e recitato per il teatro dei ragazzi, lavorato nel circo come sceneggiatrice e collaborato nell'ambito della narrativa e dei fumetti con Disney, Mattel e il programma Art Attack. Per un periodo la scrittrice aveva vissuto e lavorato a Londra e Roma.

Poco prima dell'incidente che le è costato la vita, Miriam Dubini aveva dato alle stampe il romanzo dedicato alla gioventù di Nathan Never. I più giovani erano stati sempre fonte d'ispirazione per lei, che li incontrava anche in laboratori di creatività manuale e letture animate. A loro, appuntando la propria biografia online, la scrittrice rivelava il "suo piano più ambizioso: la pace nell'universo", che per essere realizzato avrebbe richiesto di "girarlo tutto…". Un viaggio che Miriam ha assegnato alle sue pagine, perché possa essere condiviso da chiunque vorrà leggerle.