Grigliate, schiamazzi e musica ad alto volume: allontanate 150 persone

Nella serata di sabato, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, cinque pattuglie della Polizia locale sono intervenute in due diversi parchi cittadini per allontanare circa 150 persone che stavano ascoltando musica ad alto volume e utilizzando griglie in zone molto vicino alle case.

Lo segnala una nota di Palazzo Marino. Poco dopo le 22 sono state allontanate circa cento persone dal giardinetto di via Cretese, in zona Villapizzone. Tutto si è svolto senza incidenti e alle 23 il giardino era tornato libero.

Poco dopo anche dal parco Testori, in via degli Ailanti (zona Cagnola), sono state allontanate oltre cinquanta persone che si erano ritrovate sul marciapiede di fronte al parco a pochi metri dalle case.

"Domenica sera in entrambe le aree è prevista la presenza di alcune pattuglie di Polizia locale per evitare che possano ripetersi gli episodi di sabato", fanno ancora sapere dal Comune.