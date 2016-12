È morta Nacha Donadio, la dj "Nacha World"

È morta Nacha Donadio, la dj italiana più conosciuta con il nome di Nacha World.

La storica dj, producer e con un passato da performer al Cocoricò di Riccione, si è spenta alla vigilia di Natale per cause ancora poco chiare. La sua ultima esibizione, il 10 dicembre, era stata ai Magazzini generali di Milano. E per l’ultimo dell’anno avrebbe dovuto esibirsi ancora una volta nei pressi della città meneghina, al “Triciclo” di Legnano.

Tra le dj italiane più note del mondo, Nacha World aveva iniziato la sua carriera al Cocoricò di Riccione per poi arrivare a suonare nelle discoteche di tutto il mondo. La sua passione per la musica e la moda era iniziata dalla tenera età e grazie al suo talento e alla sua carica era stata notata dai migliori club già dai primi anni ’90, diventando icona e immagine per le migliori disco di fama internazionale.

Dall’inizio degli anni Duemila, poi, Nacha aveva legato il suo cammino a quello dei migliori stilisti del mondo - Dsquared, Andrew Mackenzie, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood -, per i quali si era esibita durante alcuni after show.

Per chiarire le cause della morte di Nacha World è stata disposta l’autopsia. Una volta eseguiti tutti gli accertamenti medici, i familiari organizzeranno proprio a Milano una camera ardente, prima dell’ultimo viaggio verso Chivasso.

In tanti - tra amici, colleghi e semplici fan - hanno già dedicato a Nacha un ultimo saluto sul suo profilo Facebook, diventato un muro di ricordi e commozione. “Sei stata e resterai sempre il top. Riposa in pace dolce Nacha”, scrive un ragazzo. “Il tuo essere così gentile e discreta faceva di te una persona meravigliosa. Ciao Miss dj”, gli fa eco un altro. “Mi manchi”, “Non ci posso credere”, le parole che tornano più spesso, scritte da chi non riesce ad accettare che Nacha non ci sia più.