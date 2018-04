Nadia Toffa salta la puntata de 'Le Iene': “Ho fatto delle cure che mi hanno provata un po'”

Ha dovuto rinunciare alla consueta puntata domenicale de ‘Le Iene’ Nadia Toffa. L'annuncio è arrivato via Twitter due mesi dopo aver annunciato davanti alle telecamere di aver avuto una diagnosi di tumore.

"Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po' e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica. Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò" ha fatto sapere ‘la iena’ con un messaggio scritto sul suo profilo social.

Nadia Toffa: "Combatto la malattia vivendo"

A 38 anni, Nadia Toffa ha scoperto di avere il cancro dopo essere svenuta a Trieste lo scorso 2 dicembre. Assente dal piccolo schermo per il tempo necessario a sottoporsi alle terapie del caso al San Raffaele di Milano, la conduttrice il 12 febbraio è tornata al timone della trasmissione: "Ho avuto il cancro” aveva spiegato ai telespettatori che nei mesi precedenti le avevano rivolto migliaia di messaggi d’affetto.

Qualche settimana fa, la Toffa è tornata a parlare della malattia al Maurizio Costanzo Show: “Non si può certo parlare di guarigione, ma si sorride sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto vivendo”.